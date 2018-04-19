В Кишиневе уже отремонтировали 20 самых разбитых дорог

В столице уже залатали 20 самых разбитых дорог. Рабочие Exdrupo продолжают работу. Всерьез взялись за улицу Алба-Юлия на Буюканах.

"Ямы разных размеров, от пяти метров до двадцати. И на их ремонт уходит от пяти минут до получаса".



"Ремонтируем сначала одну полосу, чтобы не создавать пробок".



Водители говорят, что ремонт проводят качественно.



"Я очень был удивлен, что наконец-то взялись и за улицу Сучевица. На ней много лет были огромные ямы. А работают, я считаю, гораздо лучше, чем раньше".



"Меня не беспокоит, что срезают асфальт, потому что быстро все заделывают. Я не специалист по дорогам, но считаю, что они хорошо делают свою работу".



Залатали и ямы на улице Мештерула Маноле на Чеканах.



"Ямы были такие, что на колесах диски гнулись и ходовая ломалась. Есть за что сказать спасибо всем, кто ремонтирует эти дороги".



"Конечно, гораздо лучше, чем было. Приятно, когда нет таких больших ям".



А в столичном дендрарии красят ограду.



"Красим участок со стороны улицы Василия Лупу, со стороны Иона Крянгэ уже покрасили. Остался участок на улице Коки".



"Прокрашиваем каждый завиток, чтобы было чисто и красиво, чтобы не оставалась грязи, красим качественно".



Последний раз забор дендрария обновляли шесть лет назад.



