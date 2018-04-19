Джордж Буш — младший дал совет властям США , как нужно вести себя с Путиным

Бывший президент США Джордж Буш — младший назвал российского лидера Владимира Путина "умным тактиком" и порекомендовал американским властям быть более напористыми в отношениях с ним.

"Он очень умный тактик. Проблема в том, что его подход по большинству вопросов — я выиграю, а США проиграют", — заявил экс-президент в интервью телеканалу Fox Business, пишет РИА Новости

"Он (Путин) очень агрессивный человек, который хочет восстановить влияние СССР, несмотря на то, что Советского Союза больше не существует. Так что я всегда думал, что США важно быть напористыми в отношениях с Путиным", — добавил Буш.