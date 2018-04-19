В Магнитогорске молодые люди прикурили от свечи и устроили танцы в храме

В паблике Магнитогорска "ВКонтакте" появились фото, которые шокировали пользователей Сети. На одном из них, в частности, девушка прикуривает в храме от свечи, на втором – группа танцует в церкви. Третий снимок молодых людей сделан у ворот церкви и подписан "Антихристы".

Эти фото изначально были опубликованы в "Инстаграме" одной из участниц оргии, после чего на них обратили возмущенное внимание пользователи "ВКонтакте" из Магнитогорска.

По сведениям Life, полиция Челябинской области заинтересовалась этими кадрами и проводит проверку.