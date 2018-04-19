Коралловые рифы научились закрываться от солнца "облачными зонтиками"

Для кораллов настали тяжёлые времена: в последние десятилетия в связи с глобальным потеплением они терпят длительный тепловой стресс и буквально "варятся" в горячей воде, из-за чего обесцвечиваются и погибают.

Хуже всего приходится Большому Барьерному рифу: его обесцвечивание достигло критической отметки (в некоторых районах до 95%).

Однако в процессе наблюдений за кораллами морские биологи стали замечать, что те вырабатывают новые адаптивные механизмы, чтобы приспособиться к изменяющемуся климату. Например, в ход идут генетические изменения.

Исследователи из Университетов Гриффита обнаружили, что кораллы в составе Большого Барьерного рифа используют ранее неизвестное приспособление, чтобы сохранять прохладу, пишет vesti.ru.

Выяснилось, что во время отливов, когда кораллы испытывают наибольший тепловой стресс из-за увеличения количества солнечного света, они начинают выделять в воду летучие соединения, которые посредством химических реакций образуют в воздухе – прямо над рифами – аэрозоли.

Как отмечает автор исследования Альберт Габрик (Albert Gabric), до недавнего времени многие морские биологи вообще не предполагали, что кораллы способны на такие "манёвры".

А получившиеся аэрозоли, в свою очередь, отражают солнечное излучение, а также могут модифицировать микрофизику облаков: например, заставить облако дольше "зависать" над рифом. Таким образом создаётся своего рода естественный зонтик.

Эксперты также отмечают, что по своему составу "коралловые аэрозоли" аналогичны соединениям, которые выделяются при сжигании ископаемых видов топлива и точно так же отражают потоки солнечной радиации, маскируя эффекты глобального потепления. Пока что непонятно, какие последствия могут нести для климата аэрозоли "кораллового производства", однако экологи полагают, что вряд ли речь идёт о вреде.

Напротив, они хотят понять, как можно помочь кораллам и усилить этот механизм естественной защиты. Возможно, имеет смысл даже прибегнуть к геоинженерным вмешательствам и начать самим распылять искусственные аэрозоли над коралловыми рифами, считают исследователи