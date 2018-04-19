Найдена гитлеровская подлодка, пропавшая в мае 1945 года

Немецкую подводную лодку U-3523, которая якобы перевозила руководство нацистской Германии в Южную Америку, спустя почти 73 года обнаружили на морском дне недалеко от побережья Дании. Об этом сообщает The Daily Star.

По данным издания, субмарина была найдена в десяти морских милях к северу от датского города Скаген. Сканирование морского дна показало, что подводная лодка находится на глубине 123 метра, что затрудняет доступ к ней. Отмечено, что на борту в момент аварии лодки находилось 58 членов экипажа.

Ранее исследователи предполагали, что субмарина была затоплена в результате атаки британского бомбардировщика B-24 Liberator 6 мая 1945 года по пути в Норвегию, однако обнаружить ее обломки до сих пор не удавалось.

Как следствие, возникли слухи о том, что на самом деле подводная лодка, на борту которой якобы находилось руководство нацистов, в том числе и сам Адольф Гитлер, уцелела и смогла переправить своих пассажиров в Южную Америку. Их распространению способствовали и полученные американской разведкой свидетельства некоторых очевидцев, утверждавших, что они видели Гитлера в Колумбии и Аргентине уже после окончания Второй мировой войны, пишет korrespondent.net

Как пояснили газете в датском Музее морской войны, на самом деле никаких доказательств того, что U-3523 действительно перевозила нацистских лидеров или ценное имущество, нет.

"Ходят слухи, что на борту подводной лодки находились большие ценности из Германии, потому что она шла из Германии, хотя война закончилась. Я думаю, что слух распространился, так как U-3523 был очень современной и дальноходной подводной лодкой, а некоторые нацисты действительно пытались убежать с ценностями в последние дни", - рассказал директор музея Норманн Андерсен.

U-3523 принадлежала к немецким подводным лодкам типа XXI. Всего в Германии были построены 118 таких субмарин, однако участие в боевых действиях приняли только две из них. До наших дней сохранилась лишь одна оригинальная лодка типа XXI, которая сейчас является частью экспозиции Немецкого музея судоходства в Бремерхафене.