"Никаких преследований не были, мы ушли сами" - комментарий бывшего советника от "Нашей партии" в Бельцах

"Наша партия" потеряла свое большинство в совете. На последних заседаниях она едва собирает 14 советников из необходимых 18 для создания большинства.

В то время, когда у фракции "За развитие Бельц" количество советников только увеличивается. Всех перебежчиков от "Нашей партии" Николай Григоришин называет фашистами, более того, на заседания совета приглашаются неадекватные, агрессивные люди, которые, под науськиванием Григоришина, становятся неуправляемой толпой, пишет gzt.md.

Кто они, советники, которые выходят из фракции "Наша партия"? На подконтрольных СМИ Ренато Усатого правду искать бесполезно, так как там информацию подают только под одним углом, таким, каким выгодно "Нашей партии".

За ответами были ли угрозы в их адрес, какие были мотивы выхода из партии, журналисты издания обратились к Дмитрию Пасату, бывшему видному члену "Нашей партии", человеку с репутацией честного и грамотного специалиста, не замеченного в каких-либо скандалах.

Были ли какие-то агрессивные методы в Ваш адрес со стороны полиции или других силовых структур? Или Ваш уход был по причине внутренних разногласий в партии?

Однозначно скажу, что никаких агрессивных методов со стороны силовых структур не было, выход из фракции был лишь по причине внутренних разногласий, касающихся идеологии и нежелания фракции "Наша Партия" трезво смотреть на сложившуюся ситуацию в городе.

Как Вы относитесь к той грязи, которая льется со стороны Ваших вчерашних товарищей? Обидно ли, когда Вас называет фашистом Николай Григоришин?

Затрагивая тему оскорблений, которые звучат со стороны вчерашних товарищей, могу с уверенностью сказать, что ни в коем случае нельзя поддаваться на данные провокации, так как отвечая той же монетой, мы ввязываемся в бессмысленные и непродуктивные отношения, которые ведут в тупик.

Обидно ли мне, когда меня называют фашистом? Конечно! Ведь если мы говорим о современном обществе, такие публичные высказывания как минимум некорректны и использование таких выражений, говорит о том, что человек не даёт себе отчета, а говорит лишь "ради красного словца", манипулируя общественным мнением.

Считаете ли Вы, что "Наша партия" потеряла направление, когда управление партией перешло от Ренато Усатого к его заместителям? Сегодня "Наша партия" это продолжение политики Ренато Усатого или это новая политика Николая Григоришина?

Да, вы верно подметили, "Наша партия" после Ренато Усатого стала "другой". Конечно, остались какие-либо определенные частички изначально созданной идеологии, но, когда нет поддержки этой идеологии членами партии, она попросту заменяется новым "видением" что и отражается на деятельности в целом.

Обращаясь к бельчанам, скажу, что я вышел из фракции "Наша партия" не из-за амбиций или желания наживы. Лишь потому, что увидел неправильно взятый курс данной фракции (Наша партия), который дает о себе знать в разных отраслях, будь то ремонт дорог или накал ситуации с вывозом мусора. Живя в этом городе, хочу помогать и способствовать его развитию. Чтобы чистый город и приемлемый уровень жизни был обыденностью для бельчан, а не частью предвыборной гонки, в которой некоторые, обещают многое, что выше их сил.