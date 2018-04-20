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Известные артисты Молдовы поддерживают строительство "Arenа Chișinău"
// фото: Publika.md
10:35, 20 Apr 2018
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19 апреля прошел новый раунд публичных консультаций в сфере культуры, посвященный вопросу строительства "Arenа Chișinău". Мероприятие прошло под председательством генерального госсекретаря Министерства просвещения, культуры и исследований Игоря Шарова, а также госсекретаря Министерства экономики и инфраструктуры Виталия Юрку.

В консультациях приняли участия директора музыкально-концертных учреждений, местные артисты и представители молдавского шоу-бизнеса.

Известные исполнители Вали Богян, Алекс Каланча и Нику Цэрнэ приветствовали идею создания «Arenа Chișinău». По их мнению, проект будет способствовать развитию культуры в целом, и музыки – в частности. Кроме того, артисты предложили обеспечить «Arenа Chișinău» акустикой, соответствующей высоким стандартам, оснастить залы передовой стационарной техникой или монтировать сцену для спектаклей. 

В свою очередь, представители правительства рассмотрели основные этапы, которые были осуществлены для реализации проекта. Так, Игорь Шаров уточнил, что первая многофункциональная современная арена страны будет способствовать развитию культурной индустрии и определит место Кишинева на карте международных фестивалей.

Виталий Юрку заявил, что строительство многофункциональных залов позволит создать пространство, соответствующее европейским стандартам с точки зрения вместимости и безопасности зрителей, а также обеспечить соответствующее техническое обеспечение.

Напомним, группа НПО при поддержке ряда оппозиционных партий выступила против быстрых темпов реализации проекта. Она обратилась к правительству и парламенту с просьбой дать ему новый старт.

Ультрасовременный комплекс «Arenа Chișinău» будет вмещать до 5 тысяч мест и займет площадь в размере 10 гектаров в районе села Ставчены. В целом будет отведено около 70 гектаров. Будут построены олимпийский бассейн, теннисные корты, спортивные залы, спа, заведения общепита, гостиницы, парковки.

Строительство начнется в середине этого года после того, как посредством международного конкурса будет отобран частный партнер. Арена будет сдана в эксплуатацию через год после начала работ.




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