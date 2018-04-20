В Кишиневе прошла медицинская конференция о новых методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний обсудили на медицинской конференции в столице. Она собрала более 250 отечественных и зарубежных специалистов.

"Проблема сердечно-сосудистых заболеваний и в Молдове, и во всем регионе - особая. Такие патологии первые в списке причин смертности", - сказал завкафедрой кардиологии ГУМФ Валерий Ревенко.



За последние 10 лет число сердечно-сосудистых заболеваний выросло в Молдове на 34%. Чаще такими патологиями стали страдать мужчины.



"Если хорошо и правильно лечить так, как принято сегодняшними стандартами западной Европы или в северной Америке, лечить артериальную гипертензию, это позволяет очень существенно снизить количество инсультов, инфарктов и смертей", - сказал профессор Александр Бильченко.



Такую же конференцию проведут вскоре и для бельцких специалистов.



"Мы каждый раз узнаем много нового, знакомимся с передовым опытом. Это помогает иначе выстраивать планы лечения наших пациентов, использовать современные подходы".

В Молдове уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, не достигших пенсионного возраста, составляет 26,5%.







