За два в года в столице собрали около 500 кг использованных батареек

Население должно знать о важности раздельного сбора отходов, в частности, когда речь идет об отходах, загрязняющих окружающую среду, которых ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры. Только в течение двух лет, с момента, когда в столице были установлены пункты сбора использованных батареек, было собрано около 500 кг батареек, передает IPN.

Начальник Отдела озеленения и благоустройства Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Василе Ефрос сказал для IPN, что батарейки находятся сейчас на складе общественной организации партнера в рамках проекта, и будут оставаться там до тех пор, пока будет найдено решение, в том числе финансовое, для того, чтобы вывезти их за рубежом на переработку.



И в рамках другого проекта, инициированного в 2015 году при поддержке Посольства Польши в Кишиневе, продвигался отдельный сбор отходов электрического и электронного оборудования. Тогда, во дворах жилых домов и в нескольких лицеях было установлено около 300 контейнеров. Кроме того, была развернута широкая кампания по информированию населения о необходимости раздельного сбора отходов.



Василе Ефрос добавил, что в последние годы был реализован проект „Мусорные контейнеры для чистой столицы”, в рамках которого в общественных местах и в парках были установлены тысячи мусорных корзин, а так же около ста контейнеров для сбора стекла, пластика и бумаги.



В прошлом году, через Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, удалось организовать пилотный проект по сортировке бытовых отходов. В течение семи месяцев, 15% от количества отходов было отсортировано, что помогло обеспечить „более длинную жизнь мусорным свалкам”, - сказал Василе Ефрос.







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