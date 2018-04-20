В Кишиневе проходит ярмарка недвижимости

Проект жилого здания, не уступающего по удобству высоткам Нью-Йорка, представили кишиневцам агенты по недвижимости на открывшейся в столице ярмарке. Возвести дом планируется на Измаильской улице. Трехкомнатные квартиры в комфортабельном доме предлагают за 70 тысяч евро.

"Мы используем самые качественные стройматериалы. Люди доверяют качеству и дизайну. Рядом с домом расположится игровая площадка, на первых двух этажах - торговые помещения, в полуподвале - автостоянка", - сказал агент по недвижимости Владислав Добровичану.



Среди представленных на ярмарке предложений и жилой дом с геотермальным отоплением. Такая система используется в нашей стране впервые.



"Трубы прокладываются на глубине 170 метров, обогреваются они за счет тепла земли", - сказала представитель стройкомпании Мария Коваленко.



Между тем посетители ищут на ярмарке светлые и тихие квартиры.



Молодые семьи подбирают предложения, в которых качество соответствует цене.



21-я по счету ярмарка недвижимости продлится до 22 апреля.



