Посетители китайского зоопарка насмерть закидали камнями кенгуру

Посетители зоопарка Фучжоу, Китай, насмерть закидали камнями 12-летнюю самку кенгуру. Животное скончалось в результате внутреннего кровоизлияния.

Камеры видеонаблюдения, установленные в зоопарке Фучжоу, зафиксировали нападение посетителей на местных кенгуру. Туристы принуждали животных прыгать, швыряя в них камни. В результате пострадало два кенгуру. Самец отделался незначительными травмами, а самка, которая также получила серьёзные травмы левой ноги, умерла на следующий день от внутреннего кровотечения.

Смотрители зоопарка попытались воздействовать на посетителей и повесили объявление с просьбой вести себя цивилизованно, а также очистили от камней территорию рядом с вольером. Тем не менее спустя несколько дней работники увидели, как туристы вновь кидают в кенгуру камни, набранные в другом месте, пишет Лайф.

Администрация зоопарка уже обратилась к Правительству Фучжоу с просьбой оснастить территорию учреждения камерами высокой чёткости, которые позволят эффективнее бороться с нарушителями, причиняющими вред животным.





