СК заявил, что в "Зимней вишне" погибло меньше людей, чем сообщалось

ледствие определило, что окончательное количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово – 60. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко на сайте ведомства.

"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60", — сказала она.

Следователи получили заключения всех генетических экспертиз. Погибшие опознаны. Выданы разрешения на захоронение 37 человек, пишет РИА Новости.

Ранее по результатам процедуры опознания разрешили захоронить 23 погибших.







