Государства Свазиленд больше нет: король своим решением переименовал страну

Король Свазиленда Мсвати III объявил, что он принял решение переименовать страну в Королевство эСватини.

Монарх официально сообщил об этом на стадионе во время празднования 50-летия народом свази независимости. Другим поводом для торжеств стал юбилей самого Мсвати, который также отмечает свое 50-летие.

"эСватини" переводится как "земля свази". Новость о переименовании стала для всех неожиданностью, хотя сам король уже пару раз называл так свою страну на публике.

Он употребил это название, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году, а также при открытии сессии парламента страны в 2014 году, передает ВВС.

Король рассказал, что из-за названия государства зачастую происходит путаница: "Каждый раз, когда мы выезжаем за границу, люди думают, что мы из Швейцарии" [название этой страны в английском языке созвучно Свазиленду]".

Известие о переименовании вызвало у некоторых жителей страны недовольство. Люди считают, что королю нужно уделять больше внимания экономике, состояние которой оставляет желать лучшего.

Правозащитники критикуют власти Свазиленда за запрет политических партий и дискриминацию женщин.