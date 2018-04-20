Асад вернул Парижу Французский орден почетного легиона

Министерство иностранных дел Сирии вернуло Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство Румынии в арабской республике. Об этом сообщила пресс-служба сирийского лидера.

В заявлении сказано, что причиной возврата стало участие Франции в тройственной агрессии наряду с США и Британией 14 апреля. "<…> Для президента Асада не является честью носить медаль рабского режима, служащего США, поддерживающего террористов в Сирии, покушающегося на государство — член ООН, неприкрыто нарушая международное право и его принципы", — уточняет пресс-служба.

В ведомстве также отметили, что Сирия всегда с уважением относилась к международному диалогу и праву народов на определение своей судьбы. Дамаск выступает против любых указаний извне, особенно от "незрелых режимов, у которых нет ни опыта, ни мудрости, ни уравновешенности, режимов, основывающихся на личных интересах за счет интересов народов", пиишет РИА Новости

В сообщении подчеркивается, что время колониализма прошло и сирийский народ, который семь лет боролся против терроризма, не удастся запугать "ребяческой и легкомысленной политикой".







