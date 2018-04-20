Молдова и Чехия будут сотрудничать и обмениваться опытом в области "зеленой энергии"

Молдова и Чехия активизируют сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Соответствующая договоренность достигнута накануне в ходе состоявшегося в Кишиневе первого молдо-чешского форума, на котором создана платформа по сотрудничеству и обмену опытом в области "зеленой энергии".

Как сообщает Инфотаг, его организаторами выступил проект "Энергия и биомасса" в Молдове, финансируемый ЕС, и чешские партнеры.



В форуме приняла участие чешская делегация из представителей компаний, специализирующихся на производстве и продвижении технологий "зеленой энергии" с использованием оборудования для производства биогаза и систем обогрева. Они представили информацию о продвижении зеленых технологий на европейском рынке: установки для производства биогаза, генерации электрической и тепловой энергии, линии по производству твердого биотоплива, котлы на биомассе.



В ходе форума подписан Меморандум о сотрудничестве между Чешской ассоциацией в области биомассы "CZ Biom" и молдавским Кластером в области энергии и биомассы.



Кластер создан в 2017 г. при поддержке проекта "Энергия и биомасса" и состоит из 23 членов - частных компаний, государственных органов, научно-исследовательских учреждений, университетов и ассоциаций, работающие в области возобновляемой энергии.



По словам администратора Кластера Владимира Брэгару, "выход на международный уровень путем обмена опытом и реализации совместных проектов представляет новый этап в развитии сектора биотоплива в РМ".



"Чехия обладает богатым опытом в использовании биомассы в энергетических целях, и наши компании располагают необходимыми технологиями. Это может стать основой плодотворного сотрудничества", - заявил директор чешской компании BEZK Павел Чинчера.