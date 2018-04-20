В здании столичного Института зоологии Академии наук произошел пожар. Над ним поднимаются клубы черного дыма.
Пожарные пытаются локализовать возгорание. По данным пресс-секретаря ГИЧС Лилианы Пушкашу, горит крыша Института зоологии. Всех сотрудников учреждения и людей, которые находились в здании, вакуировали. Информации о пострадавших пока нет.
На тушение возгорания по адресу Академическая 1, на Телецентре, выехал весь пожарный гарнизон столицы - девять спецрасчетов. Движение транспорта на отрезке улицы между Асаки и Хынчештским шоссе остановлено. Другие подробности инцидента пока неизвестны.
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telegraph.md