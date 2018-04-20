Молдова поднялась в рейтинге ценности гражданства

Молдова оказалась на 73 месте в рейтинге гражданств мира. В прошлом году наша страна располагалась на 80-й строчке.

Индекс гражданств мира (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index)дает объективную оценку гражданств разных стран мира, то есть принадлежности к определенному государству в силу правового статуса. Это первый рейтинг, который рассматривает как внутренние факторы, такие как масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, так и внешние - безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах, влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.

В 2017 году эксперты оценивали 209 гражданств по разным показателям. Первое место досталось Франции (81,7%). Германия – лидер предыдущих рейтингов – опустилась на второе место (81,6%).

Страны в первой десятке Индекса практически не изменились: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Замыкают список Афганистан (14,6%) и Сомали (13,4%).