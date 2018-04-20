Фильмы Спилберга собрали в прокате более $10 млрд

Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы в мировом прокате собрали более $10 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные специализированного сайта Box Office Mojo в пятницу, 20 апреля.

В списке самых успешных работ режиссера – франшиза об Индиане Джонсе, Инопланетянин, Челюсти, Парк Юрского периода и другие. Преодолеть рекордный рубеж Спилбергу помог его последний фильм – Первому игроку приготовиться, – который уже собрал в мировом прокате 485 млн долларов, передает korrespondent.net.

Стивен Спилберг намного опережает других режиссеров, успешных в кассовом плане. Так, вторым в рейтинге указан Питер Джексон ($6,5 млдрд), третий – Майкл Бэй ($6,4 млрд), а в активе Джеймса Кэмерона $6,1 млрд.