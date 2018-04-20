Time назвал 100 самых влиятельных людей

В США издание Time опубликовало рейтинг 100 самых влиятельных людей мира за 2018 год.

Список состоит из нескольких категорий: новаторы, артисты, лидеры, иконы и титаны, в каждой из которых представлены люди из самых разных сфер деятельности, передает korrespondent.net.

В категорию лидеры в этом году вошли принц Гарри и Меган Маркл, президент США Дональд Трамп, глава КНДР Ким Чен Ын, саудовский принц Мохаммед бин Салман, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Франции Эммануэль Макрон и другие. Президент России Владимир Путин, который был в прошлогоднем рейтинге, в этом году не попал в список самых влиятельных мировых лидеров.

Среди деятелей искусств Time выделил Николь Кидман, Хью Джекмана, Галь Гадот, 14-летнюю звезду сериала Очень странные дела Милли Бобби Браун, Гильермо дель Торо, телеведущего Джимми Киммела, режиссера Райана Куглера, дизайнера Кристиана Сириано, художницу Джуди Чикаго.

К иконам причислили Рианну, Дженнифер Лопез, исполнителя главной роли в Черной пантере Чедвика Боузмана, основательницу движения #MeToo Тарану Берк, авторов расследования о домогательствах Харви Вайнштейна Ронана Фэрроу, Джоди Кантор и Мэган Туэй, экс-сотрудника Cambridge Analytica Кристофера Вайли, дизайнера Вирджила Абло.

В категорию титаны попали теннисист Роджер Федерер, телеведущая Опра Уинфри, изобретатель Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, архитектор Элизабет Диллер и другие.

Среди новаторов этого года фигурируют хип-хоп-исполнительница Cardi B, олимпийская чемпионка Хлои Ким, группа студентов, переживших стрельбу и выступающих за контроль оружия, комедийная актриса Тиффани Хеддиш, актер Кумэйл Нанджиани, актриса и продюсер Иса Рэй и другие.