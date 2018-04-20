Священник утопил девушку во время крещения в реке, а после объявил её вампиром

Священник крупнейшей христианской секты Зимбабве утопил девушку во время обряда крещения и очищения в реке Ньяур. После случившегося мужчина был обвинён в убийстве, но сам он утверждает, что всего лишь защищался.

По словам пастора, он был вынужден держать Венди Тиннамай Масука под водой, чтобы она не сумела им овладеть, пишет life.ru. "На мой взгляд, она была похожа на вампира, которым управляли демоны, она была жестокой, и я думал, что она собирается убивать людей", Масимба Чирайи. После слушания в суде Хараре Масимба Чирайи был выпущен под залог в 50 долларов. Слушание по делу продолжится в мае. Следователи рассчитывают, что за это время несколько прихожан дадут показания против священника.

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