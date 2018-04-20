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Лондонский суд арестовал яхту российского миллиардера
// фото: uperyachttimes.com
13:54, 20 Apr 2018
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Суд Лондона постановил арестовать 115-метровую яхту Luna стоимостью $492 млн, которая принадлежит российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает Bloomberg.

По решению суда яхта должна перейти во владение бывшей жены миллиардера - Татьяне Ахмедовой, с которой он находится в процессе раздела имущества. Сейчас судно находится в сухом доке в Дубае.

Судья Чарльз Хаддон-Кейв решил, что Ахмедов пытался скрыть от британских властей яхту и перегнал ее в Дубай, чтобы она была "далеко за пределами досягаемости английского суда".

Изначально эта девятипалубная яхта с двумя вертолетными площадками была построена для Романа Абрамовича, а Ахмедов купил ее в 2014 году. На судне есть 20-метровый бассейн и даже мини-подлодка.

Ахмедов во время слушаний заявил, что его жена раньше была на его содержании. Он также обвинил "циничных адвокатов" за то, что они обратились в лондонский суд за разводом после того, как брак был расторгнут в России. Британские судьи, как правило, обычно делят активы при разводе пополам между мужем и женой, в равной степени оценивая роль создателя богатства и домохозяйки.

На решение суда, по мнению российского миллиардера, также повлияли напряженные отношения между Россией и Великобританией, отмечает korrespondent.net.




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