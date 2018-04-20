Школьница в шутку толкнула подругу под автобус. ВИДЕО

17-летняя девушка из Чеховице-Дзедзице, Польша, упала под колёса автобуса после того, как подруга в шутку толкнула её на дорогу. И, судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения, шутка лишь чудом не закончилась трагедией.

На опубликованных полицией кадрах видно, что автобус проезжает в нескольких сантиметрах от головы упавшей девушки, а толкнувшая её подруга, которая явно не рассчитывала на такой эффект, в ужасе замирает.

Сразу после случившегося водитель автобуса вызвал полицию и скорую помощь. К счастью, медицинская помощь девушке не потребовалась, а вот её подруга сразу была оштрафована на 300 злотых, пишет life.ru.

Впрочем, начальник местной полиции уверен, что этого наказания недостаточно. Как сообщает газета Dziennik Zachodni, девушке может быть предъявлено обвинение в создании угрозы жизни и в этом случае ей грозит тюрьма.