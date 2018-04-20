Президент Сирии Башар Асад вернул Франции орден Почетного легиона. Об этом сообщила пресс-служба главы сирийского государства в Facebook вечером в четверг, 19 апреля.
Орден был возвращен через посольство Румынии в Дамаске, которое сейчас представляет интересы Франции в Сирии, передает korrespondent.net.
В заявлении говорится, что Асад принял такое решение, потому что Франция участвовала в "трехсторонней агрессии" вместе с США и Великобританией.
"Для президента Асада нет чести в том, чтобы носить орден государства-раба и последователя США, которые поддерживают террористов", – заявили в администрации Асада.
Орден Почетного легиона – французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.
Известно, что орден Почетного легиона Асаду в 2001 году вручил тогдашний президент Франции Жак Ширак. 16 апреля 2018 года власти Франции провели процедуру отзыва ордена Почетного легиона у сирийского президента.
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telegraph.md