Асад вернул Франции орден Почетного легиона

Президент Сирии Башар Асад вернул Франции орден Почетного легиона. Об этом сообщила пресс-служба главы сирийского государства в Facebook вечером в четверг, 19 апреля.

Орден был возвращен через посольство Румынии в Дамаске, которое сейчас представляет интересы Франции в Сирии, передает korrespondent.net.

В заявлении говорится, что Асад принял такое решение, потому что Франция участвовала в "трехсторонней агрессии" вместе с США и Великобританией.

"Для президента Асада нет чести в том, чтобы носить орден государства-раба и последователя США, которые поддерживают террористов", – заявили в администрации Асада.

Орден Почетного легиона – французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

Известно, что орден Почетного легиона Асаду в 2001 году вручил тогдашний президент Франции Жак Ширак. 16 апреля 2018 года власти Франции провели процедуру отзыва ордена Почетного легиона у сирийского президента.