Украинская полиция устроила погоню за священником

В ​​Ивано-Франковске полиция устроила погоню за священником, который в нетрезвом состоянии находился за рулем автомобиля Skoda. Об этом сообщает местный сайт Галка со ссылкой патрульную полицию в пятницу, 20 апреля.

По информации издания, вечером в 21:20 на перекрестке улиц Грушевского и Василиянок водитель автомобиля Skoda не остановился по требованию полиции.

Участие в погоне за нарушителем принимали несколько экипажей правоохранителей. Спустя некоторое время водитель Skoda столкнулся с грузовиком на перекрестке улиц Галицкая-Калужское шоссе и был вынужден остановиться.

Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Он "надул" в драгер 1,19 промилле – пишет издание и отмечает, что он оказался священником из города Калуш, передает korrespondent.net.

Данное событие квалифицировали, как ДТП с пострадавшими - пассажирка Skoda получила травмы.