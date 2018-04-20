Велогонка Chisinau Criterium 2018 пройдёт при поддержке столичной мэрии

В пятницу, 20 апреля, общественная спортивная организация и мэрия муниципия Кишинев подписали соглашение о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения ежегодной городской велогонки Chisinau Criterium.

Документ, предусматривающий совместную работу неправительственной организации и мэрии, подписали директор Sporter Сергей Легейда и и.о. мэра Сильвия Раду, передает point.md.

Городская велогонка Criterium собирает всех любителей велоспорта и велопрогулок уже в пятый раз. Традиционно принять участие в заездах могут не только профессиональные спортсмены, но также и рядовые кишиневцы. В преддверии мероприятия общественная спортивная организация Sporter обратилась в примэрию столицы для того, чтобы заручиться поддержкой муниципалитета.

По словам Сергея Легейды, Chisinau Criterium – это не просто массовое развлекательное мероприятие. Благодаря велогонке, многие жители города смогут узнать о преимуществах велосипедного транспорта: “В Амстердаме более 40% общественного транспорта составляют велосипеды. Мы можем перенять опыт европейских коллег и предложить альтернативу привычным средствам передвижения”. Легейда упомянул о эксперименте, проведенном в Кишиневе: в ходе соревнования велосипедист смог добраться до нужного адреса быстрее, чем те, кто передвигался на личном или общественном транспорте.

В своем выступлении директор Sporter указал на то, что с каждым годом в велосоревновании принимает участие все больше иностранных спортсменов: “Это повышает престиж не только Кишинева, но и Молдовы в целом”.

Организатор Kids Criterium Алена Чебан, присутствовавшая на встрече, указала на то, что детские велозаезды – это отличная возможность привлечь внимание детей к спорту. Кроме того, подобные мероприятия воспитывают в новом поколении уважение и любовь к окружающей среде. Также она добавила, что все участники Kids Criterium получат медали, которые являются уменьшенной копией медалей, которые получат взрослые участники Chisinau Criterium.

И.о. примара горячо поддержала предложение Sporter и пообещала, что будут задействованы все необходимые службы, включая Дорожную полицию и медиков. Кроме того, в ходе брифинга и.о. примара предложила Sporter поработать над проектом велосипедных дорожек, которые будут проложены по улицам столицы после ремонта всех дорог. “Очень приятно, что у нас есть те, кто способствует тому, чтобы Кишинев был более открытым и привлекательным”, – отметила Раду.

Ежегодная городская велогонка Chisinau Criterium пройдет 13 мая на Площади Великого Национального Собрания. Накануне, 12 мая, состоятся велозаезды для детей – Kids Criterium.