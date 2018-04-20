Власти Британии: в Солсбери остаются зараженные "Новичком" места

Жителей британского Солсбери предупредили, что в городе по-прежнему могут оставаться места с концентрацией нервно-паралитического токсина "Новичок", однако необходимости принимать дополнительные меры безопасности, по словам властей, нет.

Чиновники из Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии (Defra), а также представители полиции и врачи в четверг вновь встретились с жителями Солсбери, чтобы рассказать о ходе очистки города от "Новичка".

Жители Солсбери недовольны тем, что после отравления Скрипалей в городе остаются закрытыми несколько заведений, в том числе паб The Bishop's Mill, ресторан Zizzi, парковка в центре города, два центра скорой помощи и полицейский участок.

Работы по деконтаминации, которые продлятся несколько месяцев, начались в девяти местах, включая дом Сергея Скрипаля, передает ВВС.

"Мы должны исходить из того, что в определенных условиях там будут относительно высокие концентрации, скорее всего, на конкретных очень ограниченных участках, которые могут быть опасны для человека", - сказал на встрече главный научный советник Defra Иэн Бойд.

По словам Бойда, в городе по-прежнему сохраняются "очаги", где остались следы концентрации нервно-паралитического токсина, а общая стоимость работ по очистке города оценивается в несколько миллионов фунтов.

"Мы уже знаем, что в этих местах [закрытых после отравления Скрипалей] сохраняется высокая концентрация", - добавил Бойд.

На восемь недель закроется здание Bourne Hill, где находятся офисы местного совета графства Уилтшир и полицейские участок. В участке проведут обеззараживание комнаты для хранения улик и два личных шкафчика.

Накануне в Defra заявили, что ядовитое вещество, использованное для отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было доставлено в Солсбери в жидком агрегатном состоянии.

10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Ее отец все еще остается в больнице.

Британские эксперты утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", разработанным в России.