Двоим детям в столице понадобилась помощь спасателей

Двоим детям в столице понадобилась помощь спасателей. Так вчера годовалый малыш сунул руку в слив ванны, а вот вытащить её обратно не смог. Не смогли помочь ребенку и родители, которые обратились в Генинспекцию по чрезвычайным ситуациям.

Операцию спасателям пришлось вести с ложных условиях, заняла она 20 минут. Результат - испуганный малыш и свободная без травм ручка ребенка.



Второй случай произошел в больнице имени Валентина Игнатенко. 10-летний мальчик во время процедур играл с металлической гайкой и в какой-то момент одел её на палец и не смог вытащить. Не помогли ему родители и даже врачи. Вызвали спасателей.



И тут, к счастью, обошлось без травм. По данным Инспекции по чрезвычайным ситуациям, с начала этого года спасатели провели четырее подобные операции.