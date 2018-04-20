Прокуроры требуют ужесточить наказание для местного советника из Коржеуц, который сбил ребенка и уехал с места происшествия. Обвинение оспорило решение Единецкого суда, приговорившего советника к трем годам и двум месяцам тюрьмы условно.
Прокуроры назвали вердикт незаконным, посчитав, что судьи не учли отягчающие обстоятельства.
Случилась трагедия три месяца назад. Местный советник, сев за руль пьяным, сбил семилетнего мальчика, который шел по обочине с мамой. Ребенок скончался по дорогу в больницу.
Комментарии
- В Молдову контрабандой ввозили зубные импланты и протезы
- Двоим детям в столице понадобилась помощь спасателей
- Три автомобиля столкнулись в центре столицы
- Священник утопил девушку во время крещения в реке, а после объявил её вампиром
- Второй за несколько часов сильный пожар в столице. ВИДЕО
- Раскрыта преступная группировка, которая занималась контрабандой зубных имплантов
- Сильный пожар в столице: горит крыша здания Института зоологии на Телецентре. ВИДЕО
- В российском городе полицейский нашел в лифте 800 тысяч рублей и вызвал наряд
- За два года в столице собрали около 500 кг использованных батареек
- Пожар в столичном пригороде: хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами третьей степени
- С 1 февраля фермерам выплатили 15 миллионов леев субсидий
- Избыток витамина D оказался опасным
- В Индии лечат капельницами 700-летнее дерево
- Итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса
- В Молдову контрабандой ввозили зубные импланты и протезы
- Найдена гитлеровская подлодка, пропавшая в мае 1945 года
- Джордж Буш — младший дал совет властям США , как нужно вести себя с Путиным
- Трехлетняя девочка нашла в машине пистолет и случайно выстрелила в беременную маму
- Набожный вор трижды перекрестился перед кражей в церкви
- Итоги встречи Павла Филипа и Александра Лукашенко
- Кобзона срочно госпитализировали
- Потрясающее зрелище: цунами из облаков накрыло канадский город. ВИДЕО
- Представители гражданского общества обеспокоены тратой в размере 1,8 миллиона леев на ковер из цветов
- Германские эксперты определили пятерку самых надежных машин старше 10 лет
- В Японии рассекретили данные ученых, заражавших советских пленных сибирской язвой
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День вряд ли будет богат событиями. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Многие получат премии или гонорары. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вы будете душой компании. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md