В Индии лечат капельницами 700-летнее дерево

В Индии 700-летний баньян лечат капельницами. Второе в мире по величине дерево баньяна страдает от термитов.

Знаменитая туристическая достопримечательность в индийском штате Телангана с конца 2017 закрыта для публики из-за обрушения ветвей вследствие деятельности термитов.

Чиновники пробовали разные способы реабилитации баньяна: подставляли бетонные опоры под тяжелые ветви, опрыскивали ствол инсектицидом, однако это не помогало избавиться от вредителей.

Сейчас чиновники решают проблему более креативно: капельницы с раствором хлорпирифоса, инсектицида широкого спектра, развешаны по ветвям дерева. Сообщается, что теперь баньян идет на поправку, есть надежда, что уже через несколько дней термиты будут побеждены, передает Моя планета.

Известное с 1200 года дерево баньяна, которое индусы называют «Pillalamarri», что значит «множество ветвей», поистине огромно: его корневая система занимает площадь в 12 000 м², а ствола уже не разглядеть из-за разросшихся ветвей.