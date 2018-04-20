С 1 февраля фермерам выплатили 15 миллионов леев субсидий

15 миллионов леев - такую сумму субсидий выплатили фермерам с 1 февраля. В Агентство по платежам в сельском хозяйстве поступило более 400 заявок, и для половины платежные поручения уже подписаны.

В этом году фонд субсидирования составляет 900 миллионов леев - на 120 миллионов больше, чем в прошлом.

До конца этого месяца правительство должно утвердить регламент об авансовом субсидировании молодых людей и женщин, которые только намерены открыть свое дело в сельском хозяйстве.

В прошлом году заявки на субсидии подали около полутора тысяч фермеров.



