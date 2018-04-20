У 28-летнего львовянина правоохранители обнаружили полиэтиленовые пакеты с белым порошкообразным веществом, внешне похожей на психотропное вещество «амфетамин». Также изъято более пятидесяти таблеток с маркировкой «TESLA», похожих на «экстази».
Об этом сообщили в полиции области. Общий вес изъятого вещества составляет более полукилограмма. Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам «черного» рынка составляет около трехсот тысяч гривен, пишет УНИАН
Сейчас решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины, проводятся первоочередные следственные действия.
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telegraph.md