На субботнике в Челябинске мусор сложили в мешки для трупов

Жители Челябинска обратили внимание, что во время субботника мусор на территории городской больницы сложили в мешки для трупов.

На газоне около учреждения лежали длинные чёрные мешки характерной формы со швом по всей длине, который визуально отличает патологоанатомические мешки от обычных мусорных пакетов.

Фото трёх таких мешков было опубликовано в сообществе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте». «Видимо, у медиков не нашлось других пакетов», — заметили авторы публикации.

Комментаторы в соцсети подтвердили, что тоже обратили внимание на необычные свёртки, и предположили, что медики так пошутили. Руководство больницы предпочло воздержаться от комментариев, отмечает tjournal.ru.