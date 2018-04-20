Власти Нью-Йорка решили перенести статую "Бесстрашной девочки"

Власти Нью-Йорка до конца года планируют перенести к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи статую «Бесстрашной девочки», установленную напротив «Атакующего быка» возле Уолл-Стрит в 2017 году.

По мнению мэра города Билла де Блазио, это увеличит «доступность» статуи и её посыл «будет услышан». Издание The New York Times отметило, что властей также обеспокоил вопрос безопасности — у статуи собирается много людей, которые могут стать «целью террористов». Скульптор статуи Кристен Визбал подчеркнула, что рада решению властей оставить статую в Нью-Йорке.

Власти города рассматривают вопрос о переносе статуи быка, но адвокат её скульптора Артуро Де Модики не исключает иск с требованием оставить её на месте. Статую изначально тайно установили в 1989 году около фондовой биржи, но позднее переставили, передает tjournal.ru.

Памятник «Бесстрашная девочка» установили накануне Международного женского дня — 7 марта 2017 года. Её установили напротив «Быка с Уолл-стрит» в Нью-Йорке в протест против принижения роли женщин на фондовом рынке и крупнейших компаниях США. В октябре 2017 года создателей памятника оштрафовали за дискриминацию женщин.