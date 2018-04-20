Принц Чарльз сменит Елизавету II во главе Содружества наций

Следующим главой Содружества наций после королевы Великобритании Елизаветы II станет ее сын, принц Чарльз.

Как сообщает Sky News, такое решение было принято лидерами стран содружества на саммите, проходящем в резиденции британских монархов в Виндзорском замке.

Кандидатуру принца Чарльза в качестве своего официального преемника предложила сама королева Елизавета II, передает meduza.io.

Содружество наций представляет собой добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии и протектораты. В настоящее время Содружество насчитывает 53 члена.

Пост главы Содружества наций не переходит по наследству, поэтому в случае смерти королевы Великобритании не мог автоматически перейти ее сыну.