В Германии задержали топ-менеджера Porsche

В Германии в пятницу, 20 апреля, в связи с дизельным скандалом был задержан один из топ-менеджеров немецкого автомобилестроительного холдинга Porsche, сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что, речь идет о задержании руководителя отдела по производству двигателей Йорга Кернера.

Руководитель Porsche Оливер Блуме сообщил персоналу о взятии сотрудника под стражу, отмечает представитель компании. Прокуратура в Штутгарте также проводит расследование против "члена совета директоров" и "бывшего сотрудника Porsche", цитирует издание обращение Блуме к персоналу компании.

Аресту предшествовали обыски в ряде зданий автомобилестроительного холдинга в Баварии и Баден-Вюртемберге, которые прошли 18 апреля, отмечает korrespondent.net.

Компанию подозревают в мошенничестве и производстве рекламы, которая оперировала неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Cледователи начали расследование в отношении Porsche летом 2017 года. Таким образом компания оказалась втянута в дизельный скандал, в котором ранее были замешаны Audi и Volkswagen. В 2015 году власти США выяснили, что Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Летом 2017 года компания пришла к соглашению по поводу компенсаций автовладельцам США.

"Дизельный скандал" обошелся концерну в десятки миллиардов долларов.