Ремонт на КПП Паланка: после обновления пропускная способность пункта удвоится

Контрольно-пропускной пункт в Паланке отремонтируют. Территорию расширят на 20%, и благодаря совместному контролю молдавских и украинских пограничников и таможенников пропускная способность пункта удвоится.

"Это - въезд в нашу страну. Здесь будет отдельная полоса для автобусов, которая проходит в непосредственной близости к административному корпусу. Две полосы - для автомобилей и две - для грузовиков. Они на самом краю строительной площадки", - рассказал менеджер проекта Адриан Беженару.



"Особое внимание уделили насыпи, так как в этой зоне близко проходят грунтовые воды. Сейчас уже сделали разметку для фундамента", - cообщил глава Таможенной службы Виталий Врабие.



С проверкой на стройплощадку приехали премьер Павел Филип и глава делегации ЕС в Молдове Петр Михалко, передает publika.md.



"Надеюсь, что спустя какое-то время вообще не будет необходимости в этом КПП, когда Украина и Молдова войдут в Евросоюз", - cказал премьер-министр Павел Филип.



"Этот проект поможет укрепить сотрудничество между двумя странами в плане таможенного и фитосанитарного контроля, а также обеспечит быстрый и безопасный обмен информацией", - отметил глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.



На обустройство КПП Паланка выделили около пяти с половиной миллионов евро, из которых четыре с половиной миллиона предоставил Европейский союз, а миллион - правительство Молдовы.