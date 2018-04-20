"Хорошие дороги для Молдовы": премьер Павел Филип проинспектировал участок, которому предстоит ремонт

Премьер-министр Павел Филип сегодня проинспектировал участок трассы из села Рэскэеций Ной Штефанводского района, который будет отремонтирован в рамках национальной программы «Хорошие дороги для Молдовы».

Премьер хотел убедиться, что часть дороги, которая будет построена, отобрана правильно, обсудив это с сельчанами. Мэр Зинаида Марин сказала, что из-за плохих дорог были упущены инвестиции из Италии, а ремонт трассы открывает новые возможности для развития села.

Длина дороги 380 метров, она представляет собой подъездной путь от центрального шоссе до школы и детского сада. Каждый день по этому пути ходят в школу более 80 детей, а в детский сад – 75. Рядом со школой расположены другие социальные объекты – почта, мэрия и медпункт. Согласно проекту, участок дороги будет заасфальтирован, стоимость работ оценивается в 1,5 млн леев, передает Молдпрес.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие инфраструктуры является приоритетом правительства наряду с образованием и правосудием. Помимо того, что ремонт дорог обеспечит необходимый комфорт для жителей, он играет важную роль в привлечении инвесторов, что будет способствовать созданию новых рабочих мест в сельской местности. Павел Филип пообещал приехать в Рэскэеций Ной, когда дорога будет введена в эксплуатацию.

В общей сложности около 1200 км дорог будут отремонтированы в рамках Национальной программы «Хорошие дороги для Молдовы» в 1200 населенных пунктах страны. Общий объем инвестиций в этот проект составляет 1,6 млрд леев. В районе Штефан Водэ будут восстановлены более 26 км трассы в 26 населенных пунктах. Большинство участков – свыше 18 км – улицы и местные дороги.