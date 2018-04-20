Погода на выходные или когда Молдове ждать дожди

Столь ожидаемые сельхозпроизводителями дожди задерживаются и возможны в начале следующей недели.

Как сообщает Государственная гидрометеослужба, в последующие дни ожидаются температуры, характерные для этого периода. Так, до вторника, 24 апреля, температура воздуха в стране составит 20-25 градусов ночью ​​и 6-11 градусов днем.

Однако во вторник будет прохладно и пройдут дожди по всей территории страны. Холоднее будет в северной части, где днем воздух прогреется до 21 градуса, а ночью – до 9 градусов. Также на севере ожидаются кратковременные дожди до конца следующей недели.

От сухой погоды, установившейся в последние недели в Молдове, страдают сельскохозяйственные производители, которые не могут проводить полевые работы. Сложнее ситуация на юге, где ожидается меньше дождей, рассказал МОЛДПРЕС глава управления Министерства сельского хозяйства Василий Шарбан.

По данным синоптиков, аналогичная ситуация была в апреле 2016 года. Тогда был объявлен «желтый» и «оранжевый» код в связи с гидрологической засухой.