В Киеве обнаружили нарколабораторию с миллионным оборотом

Киевлянин на съемной квартире в особо крупных размерах изготовлял наркотики. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Правоохранители разоблачили противоправную деятельность 33-летнего киевлянина, который в арендованной квартире в Днепровском районе столицы устроил лабораторию по изготовлению амфетамина в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

По данным полиции, разовый цикл изготовления амфетамина в этой лаборатории составлял около 1,5 кг психотропного вещества, передает korrespondent.net.

Во время обыска было изъято более 2 кг амфетамина в кристаллическом и жидком состояниях, специальное оборудование для синтеза психотропа, а также более 5 литров фенилнитропропена - прекурсора, используемого для изготовления психотропного вещества.

По ценам "черного" рынка стоимость такой партии составляет почти 1 млн гривен, передает korrespondent.net.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.