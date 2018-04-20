Житель Подмосковья умер, прождав медицинскую помощь 2,5 часа

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после смерти мужчины, не дождавшегося медицинской помощи, сообщает сайт регионального главка Следственного комитета.

Как сообщает newsru.com, 20 февраля житель Дзержинска Люберецкого района пожаловался жене на резкие боли в груди. Она вызвала скорую, но ей заявили, что свободных машин нет, поэтому в ближайшее время врачи не приедут.

Прождав не менее полутора часов и видя, что состояние мужа "ухудшается на глазах", женщина сама повезла его в приемное отделение Дзержинской городской больницы, говорится в сообщении. Но и там все врачи оказались заняты. Только через час мужчину вызвали в кабинет на ЭКГ: выяснилось, что у него предынфарктное состояние.



По пути в реанимацию пациент скончался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей". Из больницы изъята вся необходимая медицинская документация, включая медицинскую карту погибшего.



В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям врачей больницы и скорой помощи, сотрудников допросят. Специальная комиссия проведет экспертизу качества оказания медицинских услуг.