Ученые установили безопасную норму физической нагрузки на организм

Здоровый образ жизни становится все популярнее во всем мире. Важное место отводится физическим упражнениям. Однако длительные и чрезмерные нагрузки способны навредить организму. Сотрудники Университета Шеффилда выяснили, сколько шагов необходимо проходить каждый день, чтобы оставаться в хорошей форме.

Ученые разделили участников эксперимента на 2 группы. Первая группа проходила каждый день по 10000 шагов. Оставшиеся добровольцы совершали три короткие прогулки (по 1000 шагов каждая). Оказалось, что умеренные физические нагрузки приносят наибольшую пользу организму. Проходя всего 3000 шагов в день, можно поддерживать хорошую физическую форму.



Проведенные ранее исследования показали: физическая активность может изменить ДНК в сперме отца. Это, в свою очередь, положительно влияет на умственные способности потомства. У детей спортивных родителей обучаемость выше. Судя по всему, дело в том, что у них эффективнее взаимодействуют разные структуры мозга, отмечает meddaily.ru.