Действие соглашения о сотрудничестве в сфере информации между Россией и Украиной прекращено. Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Правительство России и украинский кабмин подписали документ в феврале 1998 года. Согласно ему, стороны должны были, в частности, способствовать созданию благоприятных условий для широкого и свободного распространения информации и содействовать сотрудничеству между СМИ двух стран, пишет
РИА Новости
На Украине регулярно происходят случаи притеснения и преследования журналистов из России. Так, в марте СБУ выдворила журналистку российского телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову из-за "деструктивной деятельности" — якобы она "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов".
В августе появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Позже Служба безопасности Украины сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины. Ей запретили въезд в страну на три года.
Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. В начале ноября на Украину не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова: его сняли с поезда Москва — Одесса и запретили ему въезд в страну на пять лет. В мае киевские власти отказали во въезде фотокорреспонденту Рамилю Ситдикову — из-за "неподтвержденной причины приезда", хотя он был аккредитован на финал Евровидения.
В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в числе которых оказался гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев. В санкционный список также попали руководители представительств агентства в Турции и в Казахстане Елена Палажченко и Ольга Коваленко (позже санкции с них сняли), а затем — главный редактор "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В феврале 2015-го Верховная рада отозвала аккредитацию всех корреспондентов РИА Новости в Киеве, и в течение нескольких месяцев они были лишены доступа на мероприятия во все украинские госучреждения. В апреле 2014 года на Украину не впустили фотокора Алексея Куденко и корреспондента РИА Новости Андрея Малышкина.
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telegraph.md