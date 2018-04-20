Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России, выборному штабу Трампа и WikiLeaks

Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России, выборному штабу Дональда Трампа и WikiLeaks, свидетельствует иск, поступивший в распоряжение РИА Новости.

Их обвиняют в сговоре с целью вмешательства в выборы президента в 2016 году.

В иске, поданном в окружной суд Манхэттена, говорится, что высокопоставленные участники кампании Трампа обратились за помощью к российскому правительству и разведке, чтобы нанести ущерб позициям Хиллари Клинтон и помочь действующему американскому президенту, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив найденные там украденные материалы, пишет РИА Новости.

"В ходе многочисленных встреч, электронной переписки и другими способами связи эти российские агенты дали ясно понять, что их правительство поддерживает Трампа и готово использовать похищенные письма и другую информацию, чтобы нанести ущерб его противнику из демократической партии", — говорится в документе.

Речь идет о скандале вокруг переписки представителей Демократической партии, которую в течение 2016 года публиковал сайт WikiLeaks. ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Трампу. Никаких доказательств этому нет.





