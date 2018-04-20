Регулярные занятия спортом сокращают риск преждевременной смерти у пациентов, у которых был сердечный приступ, считают шведские врачи. Их исследование было представлено на конгрессе Европейского общества кардиологов, пресс-релиз работы опубликован на портале Eurekalert.
Специалисты проанализировали данные более 22 тысяч человек, переживших инфаркт миокарда в период с 2005-го по 2013 год. Врачи оценивали уровень физической активности пациентов два раза — через шесть-десять недель и через 12 месяцев после сердечного приступа. В каждом случае добровольцев спрашивали, как часто они делали физические упражнения длительностью не менее 30 минут в течение последних семи дней. Это позволило медикам определить, как изменилась нагрузка на мышцы после инфаркта. Затем испытуемых разделили на группы в зависимости от интенсивности тренировок.
Исследование показало, что в среднем за 4,2 года умерло 1087 человек, перенесших сердечный приступ. При этом в сравнении с физически неактивными пациентами у участников с "пониженной", "повышенной" и "постоянной" физической активностью риск смерти оказался ниже на 37%, 51% и 59% соответственно, пишет РИА Новости
"Занятия спортом более двух раз в неделю должны находиться в списке рекомендаций для переживших инфаркт пациентов наравне с отказом от курения, диетой и снижением стресса. Наше исследование показывает, что этот совет применим для всех сердечников", — заметил ведущий автор исследования доктор Орьян Экблом.
Комментарии
- Ученые установили безопасную норму физической нагрузки на организм
- Обнаружены документы о сотрудничестве выдающегося психиатра Аспергера с нацистами
- Названо самое эффективное средство от зубной боли
- Исследование: насколько курение увеличивает риск инсульта
- Коралловые рифы научились закрываться от солнца "облачными зонтиками"
- Ученые создали специальную губку, которая очистит моря от нефти
- Ученые доказали, что люди эволюционируют прямо сейчас
- Спутники Марса образовались из-за удара астероида
- В США обнаружили "тектоническую бомбу замедленного действия"
- Более 130 тысяч артефактов из музея Запретный город переместят под землю
- Умер шведский музыкант Avicii
- Назван способ избежать смерти после инфаркта
- Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России, выборному штабу Трампа и WikiLeaks
- Россия и Украина прекратили сотрудничество в сфере информации
- Ученые установили безопасную норму физической нагрузки на организм
- Погода на выходные или когда Молдове ждать дожди
- Второй за несколько часов сильный пожар в столице. ВИДЕО
- Сильный пожар в столице: горит крыша здания Института зоологии на Телецентре. ВИДЕО
- В Мексике разъяренная толпа бросила молодого насильника в вольер с крокодилами
- Пожар в Институте зоологии Академии наук: кадры с дрона
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День вряд ли будет богат событиями. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Многие получат премии или гонорары. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вы будете душой компании. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md