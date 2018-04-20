Умер шведский музыкант Avicii

Шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, умер в возрасте 28 лет в пятницу, 20 апреля, сообщает The Hollywood reporter.

"С глубокой скорбью мы объявляем о смерти Тима Берглинга, также известного как Avicii. Он был найден мертвым в городе Маскат, Оман, вечером в пятницу, 20 апреля. Семья скорбит, и мы просим всех, пожалуйста, уважайте их потребность в конфиденциальности в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет предоставлено", - цитирует издание менеджеров исполнителя.

Как сообщает korrespondent.net, Берглинга нашли мертвым в городе Маскат - столице Омана. Несколько дней назад Avicii был номинирован на престижную музыкальную премию Billboard Music Award за альбом Avicii (01), выпущенный в прошлом году.