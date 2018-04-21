В Киеве на спортплощадке в жилом районе прогремел взрыв

Взрыв, по предварительным данным, самодельного взрывного устройства, произошел в субботу утром на спортивной площадке во дворе жилых домов в одном из районов Киева, никто не пострадал, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В результате происшествия никто не пострадал. На место выехали все профильные службы и следственно-оперативные группы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в субботу в 8.04 в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в доме по ул. Пожарского в Днепровском районе услышал хлопок, похожий на взрыв, передает РИА Новости.