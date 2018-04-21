КНДР отказалась от ядерных испытаний

Северная Корея отказывается от дальнейших ядерных и ракетных испытаний в пользу развития экономики страны. Об этом объявили по итогам состоявшегося в пятницу пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Выступивший на пленуме председатель ТПК и Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что "новый стратегический курс, концентрирующий все силы на экономическом строительстве, представляет собой самую научную и революционную линию" партии.

При этом КНДР собирается сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал, но откажется от его дальнейших испытаний, которые стали поводом для введения санкций Совбеза ООН, передает РИА Новости.

Руководитель КНДР, как отмечает агентство, "осветил миролюбивую позицию нашей партии, направленную на то, чтобы внести активный вклад в построение мира, свободного от ядерного оружия, в соответствии с общими идеалами и чаяниями человечества". Но в основе всего этого — "рост до необходимого уровня военной мощи КНДР и обеспечение надежной безопасности" северокорейского государства и его народа.

Так, с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым, КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению испытаний, которые она признает важной частью глобального ядерного разоружения.

"Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, за кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны", — постановил пленум ЦК ТПК.

Чтобы создать для этого благоприятную международную обстановку и сохранить мир и безопасность на Корейском полуострове, а также на планете в целом, КНДР будет "активизировать тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом", отметили на пленуме.

Новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.