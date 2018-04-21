Северная Корея отказывается от дальнейших ядерных и ракетных испытаний в пользу развития экономики страны. Об этом объявили по итогам состоявшегося в пятницу пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).
Выступивший на пленуме председатель ТПК и Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что "новый стратегический курс, концентрирующий все силы на экономическом строительстве, представляет собой самую научную и революционную линию" партии.
При этом КНДР собирается сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал, но откажется от его дальнейших испытаний, которые стали поводом для введения санкций Совбеза ООН, передает РИА Новости.
Так, с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым, КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению испытаний, которые она признает важной частью глобального ядерного разоружения.
"Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, за кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны", — постановил пленум ЦК ТПК.
Чтобы создать для этого благоприятную международную обстановку и сохранить мир и безопасность на Корейском полуострове, а также на планете в целом, КНДР будет "активизировать тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом", отметили на пленуме.
Новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.
Комментарии
- Венесуэла готова урегулировать конфликт с Панамой
- В Германии разгорелся коррупционный скандал из-за беженцев
- На трассе в Китае после ДТП загорелся грузовик с химикатами
- В Киеве на спортплощадке в жилом районе прогремел взрыв
- Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России, выборному штабу Трампа и WikiLeaks
- Россия и Украина прекратили сотрудничество в сфере информации
- В США в школе произошла стрельба, есть раненые
- Kaspersky Lab рассказала, чем опасны приложения для знакомств
- Новые авиаудары в Йемене: погибли 20 жителей
- В центре Берлина обезвредили бомбу времен Второй мировой
- Молдова перешла из зимы прямо в лето: чем это грозит местным фермерам
- Глава МИДЕИ и посол США обсудили политический диалог и помощь Молдове
- У NASA появился новый директор
- В США и ЕС экстренно проверят двигатели Boeing-737
- Венесуэла готова урегулировать конфликт с Панамой
- Погода на выходные или когда Молдове ждать дожди
- Второй за несколько часов сильный пожар в столице. ВИДЕО
- Назван способ избежать смерти после инфаркта
- Пожар в Институте зоологии Академии наук: кадры с дрона
- В Мексике разъяренная толпа бросила молодого насильника в вольер с крокодилами
- Кобзона срочно госпитализировали
- Германские эксперты определили пятерку самых надежных машин старше 10 лет
- В Японии рассекретили данные ученых, заражавших советских пленных сибирской язвой
- 19-летней пациентке в Кагульском районе поставили диагноз "гепатит А"
- Погода на выходные или когда Молдове ждать дожди
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Исключительно плодотворный рабочий день. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md