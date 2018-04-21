Суд запретил продажу в Мексике куклы Барби в образе Фриды Кало

Суд Мексики не разрешил продажу в стране куклы Барби в виде всемирно известной мексиканской художницы Фриды Кало из-за протестов ее родственников, сообщает Financiero.

Американская компания игрушек Mattel в начале марта выпустила коллекцию кукол в виде "женщин, которые вдохновляют", среди которых была кукла, изображающая Кало. Mattel тогда заявила, что получила разрешение на производство этой куклы у компании Frida Kahlo Corporation, основанной семьей художницы.

Однако позже внучатая племянница Кало Мара Ромеро отказалась от соглашения, заявив, что является единственным правообладателем, пишет РИА Новости. Кроме того, семья выступила против того, что у куклы отсутствуют знаменитые сросшиеся брови, ставшие символом Фриды Кало, а позже и феминизма.