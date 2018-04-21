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Венесуэла готова урегулировать конфликт с Панамой
// фото: Reuters
10:54, 21 Apr 2018
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов уладить разногласия с правительством Панамы, сообщает телеканал Globovision.

"Венесуэла готова уступить там, где нужно уступить", – сказал он.
 
Мадуро уточнил, что пойдет на урегулирование конфликта, чтобы обе страны смогли нормализовать свои отношения. Он также отметил, что Венесуэла "требует уважения к своей политической жизни и ее суверенитету".
В конце марта правительство Панамы включило президента Венесуэлы в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию денег. В ответ Венесуэла приостановила взаимодействие с 46 юридическими лицами и 22 физлицами из Панамы, передает korrespondent.net.



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