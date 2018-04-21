В США и ЕС экстренно проверят двигатели Boeing-737

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось провести экстренную проверку двигателей самолетов Boeing-737, сообщает Fortune.

Решение ведомства вызвано недавним инцидентом с одним из лайнеров компании, один из двигателей которого взорвался в полете.

В общей сложности проверка коснется 680 двигателей CFM56-7B, 352 из которых установлены на американских самолетах.



Аналогичное распоряжение отдало и Европейское агентство авиационной безопасности, передает korrespondent.net

17 апреля самолет Boeing-737 американской компании Southwest Airlines совершил вынужденную посадку из-за взрыва одного из двигателей.